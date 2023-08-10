أسعار سيارات ستروين موديل 2023 في مصر تُسجل زيادات جديدة

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، وكيل علامة ستروين فى مصر، عن أحدث قائمة لـ" أسعار سيارات ستروين موديل 2023 " والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم في السوق المحلية.

بحسب القائمة فإن أسعار سيارات ستروين موديل 2023 الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات فإن جميع الموديلات المطروحة في السوق المحلية شهدت زيادات سعرية جديدة.

وفقاً لـ" قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 " الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، فإن سعر أغلى سيارات ستروين في السوق المحلية من طراز C5 إير كروس فيس ليف موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة وصل إلى مليون و 615 ألف جنيه.

وتشمل قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 في السوق المحلية الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، 6 طرازات هي نيوC3، وسي إليزيه، C5 إير كروس فيس ليفت، وC3 إير كروس فيس ليفت، ونيو C4، ونيو c4x.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 في السوق المحلية، الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات بجميع طرازاتها :"نيوC3، وسي إليزيه، C5 إير كروس فيس ليفت، وC3 إير كروس فيس ليفت، ونيو C4، ونيو c4x".

أسعار سيارات ستروين موديل 2023

C4 X الجديدة أحدث سيارات ستروين في مصر

جدير بالذكر أن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات "القصراوي جروب"، وكيل علامة ستروين الفرنسية في مصر، قد طرحت مؤخراً السيارة C4 X الجديدة، في احتفالية كبرى نظمتها الشركة بحضور قيادات مجموعة القصراوي وعدد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام.

تعتمد السيارة ستروين C4 X الجديدة، على سواعد محرك تيربو PureTech ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر، بقوة 130 حصان، وأقصى عزم دوران 230 نيوتن متر/1750 لفة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

أما من حيث الأبعاد الخارجية فتأتي السيارة ستروين C4 X الجديدة، بطول 4,600 مم، وعرض 1,800 مم، وارتفاع 1,525 مم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات2,670 مم، ومساحة صندوق الأمتعة الخلفي "الشنطة" 510 لتر.

تقدم الشركة المصرية الأوروبية للسيارات "القصراوي جروب"، السيارة ستروين C4 X الجديدة، بفئتين من التجهيزات، كلاهما يزخر بالعديد من وسائل الأمان والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة.

وتأتي السيارة ستروين C4 X الجديدة، بدايةً من الفئة الأولى Shine، بمواصفات الأمان التالية:

• وسائد هواء أمامية

• خاصية غلق وسادة مقعد الراكب

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• فرامل يد إلكترونية

• نظام تحكم عند المطالع

• مثبت ومحدد سرعة

• حساسات ركن خلفية

• كاميرا خلفية

• نظام إنذار لضغط الهواء في الإطارات

• نظام تنبيه للسائق

وبالإضافة إلى ما سبق في الفئة الأولى، تقدم الفئة الثانية Feel من السيارة ستروين C4 X الجديدة، بـأنظمة أمان إضافية أبرزها:

- وسائد هواء جانبية للمقاعد الأمامية

- نظام رصد البقعة العمياء

- حساسات ركن أمامية

- نظام تنبيه عند الخروج عن الحارة المروية

- بعض التجهيزات الاختيارية الأخرى في مقدمتها "نظام فرامل الطوارئ، خاصية التعرف على سرعة الطريق، مثبت سرعة ذكي".

تعد السيارة ستروين C4 X الجديدة مزيجًا بين الـ SUV والسيدان و الفاست باك، ونستعرض في السطور التالية أبرز التجهيزات الخارجية والداخلية في الفئتين الأولى والثانية وفقاً للمعلن من الشركة المصرية الأوروبية للسيارات "القصراوي جروب".

تقدم الفئة الأولى Shine، من ستروين C4 X الجديدة، بمساحات أمامية أوتوماتيك، مصابيح أمامية بإضاءة أوتوماتيك، حساس إضاءة، إضاءة نهارية LED، مصابيح ضباب أمامية، مرايا الأبواب سوداء مزودة بإشارات جانبية LED، زجاج خلفي معتم، جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، نظام تعليق مزود بوسائد هيدروليكية، فتح وغلق السيارة أوتوماتيك عند الاقتراب منها، مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك، بدالات نقل الحركة باليد، باور ستيرنج كهربي، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، شاشة لمس مقاس 10 بوصة للترفيه وعرض البيانات، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، شاشة عدادات مقاس 5 بوصة، راديو FM/AM بأربع مكبرات صوت ووحدتين صوت، بلوتوث، ثلاث فتحات USB.

وتطرح الشركة المصرية الأوروبية للسيارات "القصراوي جروب"، الفئة الثانية Feel من السيارة ستروين C4 X الجديدة، بكافة التجهيزات الخاصة بالفئة الأولى Shine، بالإضافة إلى إطار احتياطي مقاس 17 بوصة، سقف بانوراما متحرك، مقاعد كهربية بخاصية تدفئة، مقعد السائق بدعم أسفل الظهر، خاصية تدليك، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، حامل تابلت، وبعض الإضافات الاختيارية الأخرى أبرزها "عجلة قيادة جلد، شاحن لاسلكي، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي".