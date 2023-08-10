محافظ جنوب سيناء يهدى درع المحافظة لرئيس منطقة العقبة

أعرب اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال لقائه برئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، عن سعادتة للمشاركة في ورشة العمل الإقليمية حول "الاستفادة من النجاح الحالي نحو خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية"، مؤكدا على التعاون المشترك بين الجانبين.

وقدم محافظ جنوب سيناء، الدعوة لرئيس سلطة العقبة لزيارة مدينة شرم الشيخ في اقرب فرصة ممكنة لتفعيل اتفاقية التآخى المبرمة بين العقبة وشرم الشيخ والتي تم توقيعها خلال المشاركة فى منتدى قضايا الاستثمار فى الوطن العربى ديسمبر 2015م.

كما قام المحافظ باهداء دررع المحافظة لرئيس سلطة منطقة العقبة تقديرا لجهوده .



