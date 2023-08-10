رئيس بولندا يكشف عن خطر تُواجهه أوكرانيا

قال الرئيس البولندي، "أندريه دودا"، لصحيفة "واشنطن بوست" إنه لا يُرجح أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، مُشيرًا إلى وجود تهديد أكثر خطورة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

ولفت دودا إلى أنه "في سياق الأحداث الجارية في أوكرانيا، هناك أمر ما يقلقه أكثر من التهديد النووي والذي يتمثل في الإشكاليات المحيطة بمحطات الطاقة النووية".

ويوم الثلاثاء الماضي، تصدّت الدفاعات الروسية، لطائرة مسيّرة أوكرانية في مدينة إنيرغودار، حيث كانت تتجه نحو محطة زابوروجيه الكهروذرية.

استهداف منشأة تخزين الوقود النووي

وأفاد جهاز الأمن الروسي حينها بأن قوات كييف حاولت استهداف منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك في المحطة الكهروذرية باستخدام مسيّرة.

وفي وقت سابق أيضا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب يستفز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، ولكنّه لن يفعل ذلك، مبينا أنه في طبيعة الحال أوكرانيا لم تحقق أي نجاح لها على خط المواجهة.

من ناحية أخرى، أعلنت أوكرانيا عن فتح ممرات مؤقتة في البحر الأسود للسفن التجارية التي تبحر من وإلى موانئ تشورنومورسك وأوديسا ويوجني، حيث أن المرور سيكون تحت طائلة مسؤولية "ربان السفينة ومالكها".

ووفقًا لتقرير بحرية القوات الأوكرانية، فقد "حذرت كييف من استمرار وجود تهديد عسكري وخطر الألغام، وبالتالي، سيسمح بمرور السفن التي يؤكد مالكوها وقباطنها رسميا استعدادهم للإبحار في هذه الظروف".

وانتهت صفقة الحبوب في 18 يوليو، عندما أخطرت روسيا تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها، كما أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الوفاء بها على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها.