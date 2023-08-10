قرار مفاجأ من ووكر يطيح بأحلام بايرن ميونيخ

فاجأ اللاعب الإنجليزي كايل ووكر، مدافع مانشستر سيتي، بايرن ميونيخ بقرار، بعدم رحيله عن بطل الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



يرتبط اللاعب الإنجليزي صاحب الـ 33 عامًا بعقد مع مانشستر سيتي، ينتهي في 30 يونيو عام 2024، مما جعله يدخل ضمن اهتمامات الفريق البافاري في الميركاتو الصيفي 2023.



وبرز ووكر كهدف مهم لبايرن ميونيخ في السوق، لكن يبدو أن هذه الخطوة غير مرجحة، حيث أكدت مصادر، انه اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله هذا الصيف بعدم مغادرة السيتيزن نحو ملعب أليانز أرينا.



كايل ووكر



وانتشرت أقاويل عن رغبة ووكر في الحصول على دقائق لعب أكثر، ولهذا السبب فكر في الرحيل عن مانشستر سيتي، قبل أن يتراجع عن قراره ويستقر على الاستمرار مع الفريق الإنجليزي.



وأشارت الديلي ميل إلى أن المدافع الدولي الإنجليزي راضٍ عن وضعه الحالي مع مانشستر سيتي، ولن يكمل إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف.



وكان المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، قد قال للصحفيين حول هذا الموضوع: " كايل ووكر وبرناردو سيلفا ماذا يمكنني أن أقول عنهما؟ إنهما مهمان جداً بالنسبة لنا، نريد استمرارهما وسنفعل كل شيء من أجل ذلك، ووكر نريده أن يبقى لأنه يريد ذلك، سنعمل ما في وسعنا من أجله، أعتقد أن استبداله وبرناردو سيكون صعبًا للغاية".



كايل ووكر



وخسر مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، لقبه الأول هذا الموسم، كأس الدرع الخيرية، بعد أن سقط أمام أرسنال بركلات الترجيح.



انضم ووكر إلى صفوف السيتيزن في صيف 2017، قادمًا من توتنهام، وشارك في 229 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف.



يفتتح الفريق الإنجليزي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/2024 يوم الجمعة المقبل أمام بيرنلي.