مسيرة حافلة بالأرقام لإيبانيز مدافع الأهلي الجديد

نجح النادي الأهلي السعودي في التعاقد رسميًا مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز لاعب فريق روما الإيطالي، في آخر صفقات الراقي قبل الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023.

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تعاقد الأهلي مع روجر إيبانيز من نادي روما لمدة 4 مواسم تنتهي بنهاية شهر يونيو من عام 2027، ليستقر "الحاجز" صاحب الـ 24 عامًا في جدة خلال الفترة المقبلة.

أبرز أرقام إيبانيز مدافع الأهلي الجديد:

كان إيبانيز أعلى محطة تميريرات في نادي روما وبالدوري الإيطالي موسم 2021-2022 بـ 1655 كرة، وفي نفس الموسم كان المدافع البرازيلي أعلى محطة قطع كرات من المنافس بـ 33 كرة والتي كانت في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الموسم الماضي 2022-2023، كان إيبانيز أعلى محطة قطع كرات من المنافس بـ 29 كرة في الدوري الأوروبي، وفي نفس الموسم بالدوري الإيطالي ثاني أعلى محصلة قطع كرات من المنافس بـ 66 كرة، وخامس أكثر اللاعبين فوزًا بالاتحامات الثنائية في الدوري الأوروبي بـ 70 التحامًا.

لعب إيبانيز خلال مسيرته قبل الانتقال للنادي الأهلي مع أندية إتلانتا الإيطالي وفلومينيسي البرازيلي وروما الإيطالي، بجانب تمثيل منتخب البرازيل في مواجهتين.