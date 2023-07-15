أطعمة بسيطة تساعد على حرق الدهون.. المكسرات أهمها

حرق الدهون في الجسم مهمة صعبة ، وغالبًا ما تتطلب العمل الجاد والصبر والتفاني، وعلى الرغم من أن العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة ومكملات حرق الدهون تعد بنتائج سريعة ، فإن تعديل نظامك الغذائي ونمط حياتك وروتين التمارين هو الطريقة الأكثر فعالية للوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

يمكن لعدة خطوات بسيطة أن تعزز فقدان الدهون طويل الأمد والمستدام مع تحسين صحتك العامة، كما أن هناك بعض الأطعمة التي تحرق الدهون، ويمكن أن تساعد الناس على إنقاص الوزن.

المكسرات

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من البروتين والدهون الجيدة، وكلاهما مفيد لتعويض الجوع لفترات طويلة؛ لذلك يمكن دمج المكسرات في نظام غذائي صحي دون اكتساب أي وزن.

الأسماك الزيتية

الأسماك هي نوع من الأطعمة الصحية التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية الحيوية، وغنية بالبروتين الذي يعوض الجوع، ويعد أداة مهمة لفقدان الوزن.

الزبادي

أظهرت دراسة نشرت 2014، أن تناول الزبادي عالي البروتين يمكن أن يكون له فوائد للتحكم في الشهية، وتعويض الجوع، وخفض تناول الطعام بشكل عام.

البازلاء

البازلاء غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، وتحتوي على كربوهيدرات معقدة، وهي مصدر جيد للطاقة، وتحتوي على البروتينات التي يمكن أن تعوض الجوع.

البيض

يعتبر البيض، مصدرًا ممتازًا للبروتين، ويساعد في التحكم في الشهية، ووجدت دراسة، أن تناول البيض في وجبة الإفطار كان له تأثيرا إيجابيا على السيطرة على الجوع، وتناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين الكيميائية، والتي يمكن أن يكون لها فوائد في إنقاص الوزن.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند، على نسبة عالية من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وهذا نوع معين من الدهون قد يكون له مجموعة من الفوائد الصحية، ويؤدي إلى فقدان الوزن.