الشباب والرياضة تختتم منافسات الأسبوع الثالث لدوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ختام منافسات الأسبوع الثالث لدورى مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتُقام المباريات من أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.

وشهدت مباريات الأسبوع الثالث من منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، غزارة تهديفية على مستوى مختلف المباريات بالمحافظات.

وتابعت لجنة من وزارة الشباب والرياضة مباريات دوري مراكز الشباب بالجيزة بين بمركز شباب إمبابة وبشتيل، بحضور وسام فاروق، مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، وفريق عمل اللجنة المنظمة للدوري.

وتحرص الوزارة على توفير الإمكانات الخاصة كافة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.