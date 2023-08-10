عاجل
البيان الختامي لقمة "إيكواس" الطارئة بشأن النيجر.. إدانة الانقلاب والاعتقال سرقة 8 موتوسيكلات من محل في 25 ثانية يقلب الدنيا بأمريكا.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

واتس آب الوفد.. فنان شاب يُبدع فى رسم لوحات فنية مميزة

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الرسام محمد اشرف من  المنصورة محافظ الدقهلية مجموعة من رسوماته  لنشرها عبر موقع بوابة الوفد تعبر عن حبه لموهبة الرسم منذ صغره

واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل المواطن قائلا:" بدأت الرسم من صغرى بالصف الثالث الإعدادي، كان الملجأ الوحيد ليا و المكان اللى بعمل فيه احسن ما عندى"

 

 

 وأضاف :"عملت على تطوير مستوايا في الرسم بالرصاص والفحم حتى الصف الثالث الثانوي
،ثم اتجهت الى الرسم بالتنقيط الجاف، لانه بيعلمني الصبر والنتيجة كانت مذهلة جدا

 