واتس آب الوفد.. فنان شاب يُبدع فى رسم لوحات فنية مميزة

شارك الرسام محمد اشرف من المنصورة محافظ الدقهلية مجموعة من رسوماته لنشرها عبر موقع بوابة الوفد تعبر عن حبه لموهبة الرسم منذ صغره

واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل المواطن قائلا:" بدأت الرسم من صغرى بالصف الثالث الإعدادي، كان الملجأ الوحيد ليا و المكان اللى بعمل فيه احسن ما عندى"

وأضاف :"عملت على تطوير مستوايا في الرسم بالرصاص والفحم حتى الصف الثالث الثانوي

،ثم اتجهت الى الرسم بالتنقيط الجاف، لانه بيعلمني الصبر والنتيجة كانت مذهلة جدا



