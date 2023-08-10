للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.. نشاطًا كبيرًا للطب البيطري بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر يونيو الماضي، بجهود كبيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأكد الدكتور حامد موسى الأقنص، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد رأس ماشية 1571، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد 1491502 طائر.

وفيما يخص التفتيش على اللحوم، تم ضبط ١٢.٢٠٠ كجم دواجن بمحاضر لحوم صالحة، كما تم ضبط ٥.٥كجم لحوم غير صالحة.

وتمكنت المديرية من ضبط 26 كجم دواجن، بمحاضر سحب عينات، وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٥٧١، وحالة سلخ الجلود درجة أولى.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٣٣٣٨ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، تم تحصين عدد ٢٢٩٢٤ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، تم تحصين عدد ١٣٨٢١ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.

وتم تحصين عدد ١١٠٠٧ رءوس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، وتم تحصين عدد ٨٩٣١ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، كما تم تحصين عدد ٢٦٠٠٠ طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور، أيضًا تم تحصين عدد ٧٦٢٦ ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على عدد ١٠ حظيرات ماشية، كما تم معاينة عدد ١ مزرعة ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على عدد ١٢ مزرعة دواجن. وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها ٨ مزرعة.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم اختبار عدد ٣٠٣ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و٣ ماعز.

وتم تحصين عدد ١٤٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، كما تم ترخيص عدد ٥٠ من كلاب الشوارع، طبقًا لمعايير الرفق بالحيوان.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ٨٣٢١ حالة باطنة، ٣١ حالة جراحية، ٦٦٦ حالة جلدية، ٣٧ حالة بروتوزوا الدم، ١١٠٧ حالات طفيليات داخلية.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج عدد ١١ حالات باطنة، ٨٧ حالة طفيليات داخلية، ٧٦ حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد ٦٨ حالات وتم علاج عدد ٦٥ حالة تحصينات.



وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل عدد ٣٠حالة، وعلاج عدد ١٦ حالة أمراض عقم، كما تم علاج عدد ٤ حالات أمراض الضرع، وتم علاج عدد ٢ حالات أمراض ولادة ومضاعفاتها، وبلغت عدد حالات السونار ١٥٠١، وعدد حالات المسح التناسلي ٨٦ حالة، وإجمالي عدد الولادات ٢٥ رأس ماشية.

وفي مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٢٠٢ من البقر، وعدد ١٢٦ من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٥٠ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٨٠٩ من الأبقار والجاموس وعدد ٩٠٤ من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل عدد ١٧١٣ رأس ماشية وتسجيل عدد ١٣ حيوان فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ٢٠٨ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ٢٦٤٢ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ١٧١٣ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٦٢٤ حيوانًا، وإجمالي التعويضات المنصرفة عدد ٧ حالات مرفوعة للصندوق.

وفيما يخص التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على عدد ١١ عيادة بيطرية.

وفيما يخص إدارة التدريب، تم تدريب عدد ٢٧ من الأطباء، و٢٠ من الإداريين خلال ٣ دورات تدريبية.