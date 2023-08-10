وزير الشباب: تطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأهيلهم من خلال برنامج المعد النفسي الرياضي والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي، والعمل بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتعزيز رفاهيتهم العامة، معربًا عن ثقته بأن هذا التوجه والذي يتم بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية سيكون له تأثير إيجابي على الرياضة المصرية بشكل عام وسيساهم في تطور وتقدم الرياضيين والفرق الوطنية.



وأضاف صبحي أن وزارة الرياضة تنفذ حاليًا المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي، والذي يهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين والمدربين والإداريين في جميع الاتحادات الرياضية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل فى تنفيذ المشروع مع "٧" اتحادات رياضية وهي "ألعاب القوى، رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، الجودو، الرماية، التايكوندو"، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية برياضات "رفع الأثقال، الألعاب القوى، السباحة، كرة السلة الكرسي المتحركة" على أن يتم تنفيذ المشروع تباعًا مع باقي الاتحادات الرياضية وفقا لخريطة أوليمبياد باريس ٢٠٢٤.



وأشار وزير الرياضة إلى أن، التعاون مع اللجنة العلمية العليا لمشروع المعد النفسي والاتحادات الرياضية سيكون حاسمًا لضمان تنفيذ البرامج والخطط بشكل فعال، وسنعمل بشكل وثيق مع الخبراء في علم النفس الرياضي لتطوير برامج تدريبية وتوجيهية مخصصة لكل رياضة، كما سيساعد هذا العمل على تمكين الرياضيين من التعامل مع ضغوط المنافسة وتحقيق أداء متميز في مجالهم.

