الاستثمارات المصرية في كينيا وجولة بالمتحف الوطني.. حلقة خاصة من "زووم إفريقيا"

تقدم الإعلامية سالي عاطف حلقة جديدة ومميزة من برنامج "زووم إفريقيا" المذاع على قناة CBC، في رحلة خاصة إلى دولة كينيا.

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وأجرى برنامج "زووم إفريقيا" جولة داخل المتحف الوطني في كينيا، وكشف الباحثين بالمتحف تفاصيل خاصة عن المتحف ومحتوياته.

وعن الاستثمارات المصرية في كينيا أجرت الإعلامية سالي عاطف لقاء خاص مع سامح حلمي، مدير إحدى شركات السيارات المصرية في كينيا، للحديث عن الاستثمارات المصرية خاصة صناعة السيارات في كينيا.

كما أجرت لقاء مع عبدالرحمن سعيد، صاحب مطعم مصري في كينيا، صاحب مطعم مصري يكشف سبب اختياره كينيا لتنفيذ مشروعه.

يذكر أن البرنامج يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة 8 مساء على قناة CBC.