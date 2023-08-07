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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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"زووم إفريقيا" يتخطى المليون مشاهدة.. عجائب وجمال القارة السمراء

الإعلامية سالي عاطف
الإعلامية سالي عاطف

حققَّ برنامج "زووم إفريقيا" من تقديم الإعلامية سالي عاطف المُذاع عبر قناة cbc نجاحًا كبيرًا خلال مواسمه الأخيرة، إذْ يسلّط البرنامج الضوء على الطبيعة وجمالها في القارة السمراء وإبراز المواهب الشابة، كما أنه يركز على تعزيز فرص الاستثمار والسياحة بين مصر ودول القارة.

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 تخطت مشاهدات البرنامج في حلقة واحدة المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر السوشيال ميديا "يوتيوب، وانستغرام، فيسبوك".

 استطاع برنامج "زووم إفريقيا" أن يصل إلى دول العالم أجمع، خصوصًا الدول الإفريقية؛ لفتح آفاق التعاون والتبادل السياحي والتجاري بين دول القارة السمراء، وزار البرنامج عددٌ كبيرٌ من الدول الإفريقية، منها: “تنزانيا، جنوب السودان، السودان، اسواتيني، رواندا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، أوغندا، وغيرها من الدول”.

كما أجرت الإعلامية سالي عاطف لقاءً مع عددٍ من رؤساء الجمهورية للدول الإفريقية، بالإضافة إلى مسئولين عدة بدول إفريقيا، وكذا السفراء الأفارقة في مصر.

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