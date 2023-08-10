نصف مليون شنطة سلع غذائية من الأوقاف والتضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الأوقاف ، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير 511 ألف شنطة سلع غذائية بتكلفة (50.078.000) جنيه، منها (25.078.000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانية وسبعون ألف جنيه من وزارة الأوقاف من باب البر، و(25.000.000) خمسة وعشرون مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم وزارة التموين بتوفير الشنط لحساب وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على المستحقين بالتعاون بين الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات .

الأسبوع الثقافي للأوقاف يناقش الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف





أقيمت فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافي في ‏ست وعشرين ‏محافظة الثلاثاء ٨ أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف (عليه السلام)، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء أن قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) قد اشتملت على العديد من الدروس والعبر التي ينبغي علينا أن نقف عندها، منها: حفظ وكتمان الأسرار وذلك عندما أخبر سيدنا يوسف عليه السلام والده سيدنا يعقوب برؤياه ، فأمره بألا يخبر بها ، حفاظا عليه من غيرتهم وحسدهم ، مما أثار في نفوسهم الكراهية والحقد، ومنها ضرورة تبرئة النفس من التهم، وعدم تعريضها لمواطن الشبهات.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي بالمحافظات

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام القرطبي.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السنوسي.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام المساعيد.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حي النور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإحسان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العادل.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة – شارع المطار-.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بيبرس.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل الشرقاوي.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السبكية.‎



