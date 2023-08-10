أغنية خمسة| حقوق الملكية الفكرية تحسم صراع محمد رمضان وكزبرة

اشتعلت الحرب بين الفنان محمد رمضان ومؤدي المهرجانات كزبرة بسبب أغنية “خمسة”، التي طرحها رمضان حديثًا ضمن أحداث فيلمه “ع الزيرو”.

شرارة حذف أغنية خمسة لـ محمد رمضان

تم حظر أغنية “خمسة” بعد دقائق من طرحها على يوتيوب بسبب تشابهها مع أحد أغاني كزبرة، الذي صرح بتبليغ إدارة يوتيوب بحذفها، قائلاً:"تم قفل تراك خمسة للنجم محمد رمضان وده حقي طبعا لانه تراكي كلمات وألحان وغناء ".

وتابع "النجم نزل أغنية خمسة بعد نزول أغنيتي بشهر خد الكلمان واللحن فتم اتخاذ اجراء القفل وده أقل حقوقي.

بلغت ايرادات فيلم ع الزيرو أكثر من 6 ملايين جنيه، منذ عرضه في دور السينما، من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل.

كانت أحدث المشاركات الدرامية لـ محمد رمضان من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، الذي حقق نسبة مشاهدة عالية، وشاركه البطولة"هالة صدقي، مي كساب، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، منة فضالى، زينة أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.