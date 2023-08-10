وزير الدفاع اللبناني يتعرض لمحاولة اغتيال

نجا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال خلال مرور سيارة في منطقة طريق الجديدة في بيروت.

وتعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني، لإطلاق نار في منطقة الحازمية، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة.

وقالت معلومات أولية أن الحداثة مثلت "محاولة اغتيال"، وأن سليم بخير ولم يصب في الحادث.

وأعلن وزير الدفاع اللبناني موريس سليم نجاته بعد تعرض موكبه لحادث إطلاق نار استهدف سيارته شرق بيروت.

وقال سليم في حديث لـ"إم تي في" إنه بخير، ولكن الزجاج الخلفي لسيارته تحطم من الرصاص.

وأشارت مصادر إلى أن المحاولة وقعت في منطقة جسر الباشا، التي تقع 7 كيلومترات جنوب العاصمة بيروت.

وباشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتحقيق في محاولة اغتيال وزير الدفاع اللبناني موريس سليم ، حيث عملت على تطويق منطقة الحدث في محاولة لجمع الأدلة.

وتأتي محاولة اغتيال وزير الدفاع وسط ظروفا سياسية واقتصادية صعبة للغاية تعيشها لبنان خلال السنوات الأخيرة.

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