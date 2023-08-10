"دعوات لطرد السفيرة".. إلقاء قنبلة مولوتوف على السفارة السويدية في لبنان

سادت حالة من التوتر في لبنان، بعد أن أقدم شخص مجهول على إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة السفارة السويدية في بيروت، من دون أن تنفجر، في خطوة جاءت بعد دعوات لطرد السفيرة على خلفية تدنيس وحرق المصحف في ستوكهولم، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر دبلوماسي من السفارة، متحفظًا على ذكر اسمه: "نؤكد أنه جرى إلقاء زجاجة مولوتوف على واجهة سفارتنا، مساء أمس الأربعاء، من دون أن تنفجر"، مؤكدًا أن المنفذ تمكن من الفرار، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وحضر فريق من خبراء المتفجرات في قوى الأمن الداخلي إلى المكان لمعالجة الأمر.

ويُعتقد أن العامل المحرّك وراء رمي القنبلة هو عمليات إحراق المصحف التي تحصل في السويد.

ومن جهتها، أفادت وزارة الخارجية السويدية وكالة فرانس برس أن "طاقم سفارتها بخير وأنها على تواصل مستمر معه".

تدنيس القرآن في السويد

وجاءت الحادثة بعدما أثار تدنيس القرآن تنديدًا واسعًا وغضب دول عدة، على وقع مطالبات بطرد سفراء السويد. وفي العراق، أضرم محتجون النار في مبنى السفارة بعد اقتحامه.

وأثارت خطط لحرق نسخ من المصحف أعمال شغب في السويد خلال الأشهر الأخيرة. ورفضت الشرطة طلبات مماثلة مؤخرا من أشخاص أرادوا الاحتجاج بحرق نسخ من القرآن، لكن المحاكم قضت بعد ذلك بضرورة السماح لهم بفعل هذا على أساس حرية التعبير.

وفي لبنان، دعا الأمين العام لحزب الله إلى طرد السفيرة السويدية من بيروت. ولبى مناصروه الشهر الماضي، دعوة وجّهها للاعتصام عقب صلاة الجمعة في المساجد احتجاجًا على تدنيس القرآن.

وحثت الدول في جميع أنحاء العالم على الالتزام بالقانون الدولي "الذي يحظر بوضوح أي دعوة إلى الكراهية الدينية".

واستدعت عدة دول من بينها المغرب والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة، سفرائهم في ستوكهولم بعد الحادث.

كما اشتعل الغضب في الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة منها تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو، والتي تعارض انضمام السويد إلى الحلف.

وغرّد وزير الخارجية التركي على تويتر يوم الأربعاء، قائلا إنه "من غير المقبول السماح باحتجاجات مناهضة للإسلام باسم حرية التعبير".

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: