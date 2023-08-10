البحيرة تناقش الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملى المشترك صقر 121

عقدت الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، إجتماعًا لمناقشة الفكرة الإستراتيجية للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121"، ََوَذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور السيد اللواء/ محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية وممثل عن مديرية أمن البحيرة، ومسئولي المؤسسات الدينية من الأزهر والكنيسة والأوقاف، ومسئولى شركات المرافق (الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحي - الغاز) والمرور والإسعاف والحماية المدنية، ومديرى إدارات الأزمات والمركبات والتحول الرقمي بالمحافظة وكافة الجهات المعنية.

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 121" وقدم المستشار العسكري للمحافظة تقريراً تضمن الفكرة العامة للمشروع وعرض مفسر لكيفية إعداد وتحديث تقارير الوحدات المحلية والمديريات والشركات الخدمية فضلاً عن توضيح ماهية المواقف التعبوية وكيفية التعامل مع الأزمة على أرض الواقع من خلال سناريوهات معدة مسبقاً تم وضعها موضع التنفيذ حيث أثبتت فاعلية أثناء مجابهة الأزمات.

كما تم إستعراض الموقف التنفيذي للمركبات والمعدات والنسب الإحصائية والتأكد من إنتهاء أعمال رفع الكفاءة والصلاحية الفنية والوقوف على مدى جاهزية المركبات والمعدات المخطط اصطفافها في التدريب العملي لمجابهة الأزمات.

وكذا المراجعة النهائية لموقف المركبات والتراخيص وعرض تقرير المديريات ومجالس المدن والمقترحات، وكذا إستعراض موقف كل مركز ومدينة ومدى جاهزيته في التصرف ومواجهة أى أزمات طارئة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة مراجعة عمليات الصيانة لبعض المركبات التى تمت الإشارة اليها أثناء الجولات المرورية، كما أكدت على تعاون كافة الجهات المعنية المشاركة وإستمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم والعناصر البشرية على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث والإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتوزيع الأدوار على جميع المشاركين كل فيما يخصه لاتمام الإستعداد للاصطفاف.

هذا وقد أشارت نهال بلبع، إلى أن "صقر 121" هو تدريب عملى مشترك يحاكى سيناريوهات مختلفه للأزمات والكوارث وكيفية التغلب عليها بشكل جماعى ومنسق، موجهة إلى ضرورة الاستعانة برؤساء المدن والخبرات السابقة في تقديم حلول غير نمطية، ووضع أكثر من سيناريو والتدريب عليه، مشددة على ضرورة التسلسل المنطقي للأحداث ومناسبة التوقيت الزمني مع الإجراء المتخذ للتعامل مع الحدث.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة الإستمرار في أعمال الصيانةوالنظافة وتعاون كافة الجهات المعنية المشاركة وإستمرار تدريب ورفع كفاءة الأطقم والعناصر البشرية على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث والإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة، وتوزيع الأدوار على جميع المشاركين كل فيما يخصه لإتمام الإستعداد للاصطفاف.

وأشارت أكدت بلبع أن محافظة البحيرة قد حققت نجاحاً غير مسبوق خلال الفترة الماضية وتعاملت بمنتهى الدقة والإحترافية في مواجهة الأزمات والكوارث ووجهت جميع المشاركين بالإستمرار في تحقيق مراكز متقدمة والحفاظ على هذا الإنجاز، مؤكده أنه لا تهاون فى تقصير أي جهة مشاركة، كما أكدت على المتابعة المستمرة ومراجعة جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة ومدى كفاءتها لمواجهة أي طوارئ بالتنسيق بين كافة الجهات مع وضع مخطط للتعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة.