الهلال السعودي يُغري نيمار بـ 200 مليون يورو ويستغل أزمته مع باريس

يسعي مسؤولي نادي الهلال السعودي لإستغلال الأزمة القائمة بين البرازيلي نيمار دي سيلفا وفريق باريس سان جيرمان بعدما أبدي الاعب رغبته في الرحيل عن الفريق الفرنسي والإكتفاء بالمدة التي قضاها داخل ملعب حديقة الأمراء.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي يجهز 200 مليون يورو، لحسم صفقة نيمار من باريس سان جيرمان، هذا الصيف، مشيرة إلى أن زعيم آسيا سيبادأ المحادثات فورا، حال تلقى ردا إيجابيا من اللاعب البرازيلي بشأن اللعب في الدوري السعودي.

وبينما لم يحسم قرار رحيل نيمار، بدأت العديد من الأندية الكبرى في الارتباط بضم النجم البرازيلي خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستفادة من خدماته في الموسم الجديد.

يعد نادي برشلونة الإسباني من الوجهات المحتملة لنيمار، وأن اللاعب يريد العودة إلى الديار مرة أخرى هذا الصيف، لكن اللاعب لا يندرج ضمن خطط المدرب تشافي هيرنانديز.

الوجهة الثانية المحتملة لنيمار هي نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث أكدت الإذاعة الفرنسية أن اللاعب من بين الأسماء المعروضة على طاولة البلوز، من أجل دعم الفريق الذي استغنى عن عدد من نجومه هذا الصيف.

الوجهة الثالثة المحتملة لنيمار هي الانتقال إلى الدوري السعودي، مسؤولو الدوري السعودي يضعون نيمار ضمن الأسماء التي يريدون إدراجها، وأنه إذا لم يحدث هذا الأمر خلال الصيف الحالي، فقد يحدث خلال الصيف المقبل.

الوجهة الرابعة هي العودة إلى البرازيل، حيث أكد "مونت كارلو" أن هناك ناديًا برازيليًا، لم يتم الكشف عن اسمه، دخل بالفعل في مفاوضات مع اللاعب من أجل إعادته لبلاده مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.