ماونتن فيو تطلق «The Lighthouse» أول مشروع يطبق السعادة المجتمعية

أعلنت شركة «ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري»، عن إطلاق The Lighthouse بمشروع ماونتن فيو رأس الحكمة بالساحل الشمالى، خلال صيف 2023، كأول مركز إبداع فى مصر والشرق الأوسط مخصص للسعادة المجتمعية ويوفر أنشطة لتنمية المهارات وتحفيز الإبداع مع تطبيق معايير علم السعادة.

يأتى إطلاق The Lighthouse فى إطار استراتيجية «ماونتن فيو»، لإقامة مجتمعات تهتم بالجانب الإنسانى فى المقام الأول وتوفر بيئة ملهمة تخلق مساحة إبداعية وتتخطى مفهوم المجتمعات السكنية التقليدية، بحيث تتيح للعملاء بيئة متكاملة للاستمتاع بحياة ذات مغزى وقيمة، على أن يتم تعميم التجربة فى بعض مشروعات ماونتن فيو بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الحالى.

وقال المهندس عمرو سليمان، المؤسس رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري: «نؤمن فى ماونتن فيو بأهمية بناء مجتمعات تعتمد على علم السعادة، لذلك نضع احتياجات العملاء فى مقدمة أولوياتنا، حيث ترتكز الفلسفة التى يعتمد عليها نموذج أعمالنا على الإنسان كمحور أساسى لكل ما نقوم به. فهدفنا الأساسى يتخطى مجرد التوسع فى إقامة مشروعات تقليدية بل خلق مساحات تمكن الناس من الازدهار والتطور. ويأتى إطلاق Lighthouse The باعتباره أحدث ابتكاراتنا فى السوق المصرى ليؤكد التزامنا بتطوير مجتمعات تمنح روادها والمقيمين بها حياة سعيدة وذات قيمة ومغزى. لذلك نفخر بريادتنا لهذه المنارة التى انطلقت أولى مراحلها من ماونتن فيو رأس الحكمة على أن تتوسع فى مشروعات الشركة بالقاهرة فى وقت قريب، لنقدم بذلك مساحة مميزة للتنمية المجتمعية تؤكد ريادتنا وتحقق رؤيتنا التى نتطلع إليها».

وأضاف سليمان: «إن المكانة الرائدة التى تتمتع بها ماونتن فيو فى السوق العقارى المصرى تدفعنا دائمًا للسعى لتغيير شكل الصناعة بالكامل من خلال مواكبة الاحتياجات المتنامية وتحقيق قيمة مضافة لهذا السوق المحورى. لذلك، فإننا متحمسون لإطلاق مشروع Lighthouse The الذى يطبق مفهوم السعادة باعتباره مكان المخصص للسعادة المجتمعية، والذى يمثل تطبيقاً لمفهوم هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، والذى تم تصميمه لبناء مجتمعات ملهمة وليس مجرد وحدات سكنية، وتوفير مساحات نابضة بالحياة من أجل إلهام البشر وتمكينهم من الإنجاز».

ويتيح The Lighthouse للأفراد اختيار ورش العمل التى تناسبهم بعد إجابة استبيان مكون من أكثر من 40 سؤالاً لقياس مؤشر السعادة ومعرفة اهتماماتهم ورغباتهم، ويلتحق المتقدمون من السكان أو الزائرين إلى ورش عمل مصممة لتنمية مهاراتهم وشخصيتهم بناءً على احتياجاتهم الفعلية بعد تحديد النقاط التى تتطلب العمل عليها فى مؤشر السعادة، وتعتمد الأنشطة والفاعليات التى تتم من خلال The Lighthouse على «مقومات السعادة الخمس» التى وضعتها جيم ليم، الشريك المؤسس لشركة Delivering Happiness and Beyond Happiness والتى تهدف فى الأساس إلى المزج ما بين الشعور بالسعادة وتحقيق الذات، مما يساهم فى تحقيق رؤية «ماونتن فيو» لتطبيق مفهوم يمزج بين نشر السعادة وتحقيق التنمية.

وشهد The Lighthouse إقبالًا كبيرًا من الزائرين على المشاركة فى العديد من الأنشطة التنموية والفعاليات مثل الطبخ والرسم والموضة والعزف على الآلات الموسيقية وأعمال يدوية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالرياضة والفن. صممت هذه الفعاليات وورش العمل لتلبية احتياجات الأسرة وتتوافق مع فئاتهم العمرية المختلفة، حيث تتوافر العديد من الفاعليات والأنشطة التفاعلية المصممة مثل عروض الموسيقى الحية والعروض الكوميدية الارتجالية، مما يساهم فى تعلم المهارات فى مجالات مختلفة، لذلك تم تصميم ورش العمل لمساعدة الأفراد على تطوير مهاراتهم والنمو على المستوى الشخصى واستكشاف المعنى الحقيقى للسعادة.