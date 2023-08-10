الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

النزول بدرجات القبول بالثانوى العام في المنوفية

محافظ المنوفية اثناء
محافظ المنوفية اثناء اعتماد القرار



 

 وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023/2024 من (233) درجة الى (230) درجة علي مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من  الطلاب  بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها ، وحرصاً علي مصلحة الطلاب وتخفيفاً علي أولياء الأمور .

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخاص) من (208) درجة إلي (205) درجة ، والنزول بدرجات مجموع القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام ( الخدمات بمصروفات ) من (205) درجة إلي (203) درجة .

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم ، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للإرتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة .

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