محمد منير وميريام فارس .. مشاهدات ديو الساحل الشمالي في يوم

حقق ديو الساحل الشمالي للكينج محمد منير والفنانة ميريام فارس، أكثر من 380 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات ديو الساحل الشمالي لـ محمد منير وميريام فارس

الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، وتقول كلماتها "عدي عن يميني وتعدي عن شمالي

جننتي البحر كله في الساحل الشمالي

يا أسمر مالك ومالي سيبني أتشمس في حالي

ومتشغليش في قلبي ده أنا قلبي لسه خالي

أنا كنت في حالي ماشي بسأل عمك غباشي

هو المشمش مجاشي قال بس أنتوا الحقوه

بسأل عالشوكولاتة

رد عليا بألاطة قالي مفيش غير بطاطا

طب مش عايز جاتوه

بردون وحياة أبوكا لأ متاخدنيش في دوكا

أنا هجري على الفلوكة لحسن نتأخروا

أنا لسه جاي تاني من عند الفكهاني

التفاح اللبناني بيقولوا خلصوه

استنى لشهر ستة هتلاقي في كل حتة

خد يا بتاع الكارتة وصلني عشان بتوه

الجو بجد رائع طب نفتح بس ساقع

من بحري وصيتي ذائع

وهاتوا القرش إسألوه

دي عيونك ساعة العصرية دي مصدر إلهام

خدي بس يا بنت يا عسلية وبلاش أفلام

أصفر يا جمال العربية هي موديل كام

يا عبيطة ده صدر الحنية ولا 100 فاندام

قلب العاشق بيلاغي في المستيكا النداغي

مزازيك دقت في دماغي

تُعد “ الساحل الشمالي” ثنائية غنائية أشبه بالخيال، يجتمع صوت النوبة العتيق الكينج محمد منير مع حيوية وشقاوة الفنانة ميريام فارس في ديو “الساحل الشمالي”، الذي يشارك في ماراثون الإصدارات الغنائية لصيف 2023.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ منير من خلال أغنية “للي”، التي اقتربت من حاجز الـ 50 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، وتقول كلماتها "سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه

ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا

ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه

اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي

بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا

دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه

وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقول له

ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه

يالا ويا لالا ويا لالا يالا ويالا لِلّي