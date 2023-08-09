سكان دار مصر يشتكون انقطاع الكهرباء والمياه في مساكنهم

اشتكى عدد من سكان "دار مصر" في مدينة بدر، من سوء الخدمات في مناطق سكنهم، مؤكدين أن المياه والكهرباء تنقطع بشكل مستمر خلال الفترة السابقة ومستمرة حتى الآن.

وأكد سكان دار مصر بمدينة بدر، أن مشكلة المياه أصبحت مزعجة بالنسبة لهم، مؤكيدن أن المياه غير موجودة بالمرة لفترات طويلة في اليوم، وخاصة من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الثامنة صباحا، وبالتالي لا يقدرون على قضاء مصالحهم لمدة طويلة خلال يومهم.



وطالب سكان دار مصر في مدينة بدر، المسؤولين بالتدخل وحل المشكلة ومعرفة سببها، وإضافة خط جديد إذا تطلب الأمر أو إصلاح الأعطال إذا كانت هناك أعطال تمنع وصول المياه بهذه الطريقة.



انقطاع الكهرباء في دار مصر مدينة بدر



كما ناشد سكان دار مصر المسؤلين بالتدخل وحل مشكلة انقطاع الكهرباء في المنطقة الخاصة بهم، مؤكدين أنهم لا يشتكون من تخفيف الأحمال، ولكن يشتكون أن الكهرباء تنقطع أكثر من ساعتين ليلا، رغم أنها تنقطع لتخفيف الأحمال في موعدها الطبيعي من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية عشر.



وقال سكان دار مصر بمدينة بدر، في منشورات لهم: شكوتنا ليست بسبب تخفيف الأحمال لكن بسبب انقطاع التيار باستمرار كل ساعتين مره وتذبذب الكهرباء ما تسبب فى حرق الأجهزة.

وتابعوا: "الغريبة المشكلة داخل دار مصر فقط والعماير خارج دار مصر لا يوجد بها مشاكل".