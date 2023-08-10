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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالأسماء.. ننشر القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة الأطباء

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء 2023

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، عن القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات نقابات الأطباء وذلك وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات.

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غرامة مالية للمتخلفين فى انتخابات نقابة الأطباء

وأفادت اللجنة العامة للانتخابات، أن الانتخابات تجرى على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية. 

تنازلات الترشح في انتخابات الأطباء

وكانت قد أعلنت اللجنة في وقت سابق، أنه تقدم بطلب تنازل 117 طبيباً عن الترشح لمقاعد النقابات الفرعية و 63 عن مقاعد النقابة العامة.

عدد المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء

وأوضحت اللجنة، أن عدد المرشحين على مقاعد النقابات الفرعية بعد التنازلات بلغ 324 مرشحاً، و 77 طبيباً مرشحاً علي مقاعد النقابة العامة، علي أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للأطباء والصحف الرسمية.

قائمة المرشحين لانتخابات نقابة الأطباء

قائمة المرشحين النهائية للنقابة العامة ( اضغط هنا) https://cutt.us/jhTHE 

قائمة المرشحين النهائية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية https://cutt.us/m7CSc

 

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