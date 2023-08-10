المنوفية تواصل الحملات على المخابز وتجار الزيوت والسجائر



شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية ، حملات تموينية على مدار يومين متتاليين، وتم المرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة.

وتمكنت الحملات من تحرير 395 محضرا تموينيا تنوع ما بين 178 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 217 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين ، وإنطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.

من جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها ، محضر جنح مركز تلا ضد صاحب محل لتعبئة زيت الطعام لحيازته كمية قدرها (384) زجاجة زيت طعام ناقص الوزن ومجهول المصدر ، ومحضرين جنح مركز السادات وشبين الكوم ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بازيد من السعر الرسمى ، ومحضر جنح بركة السبع ضد صاحب ثلاجة لبيع اللحوم المجمدة لعرضه منتجات منتهية الصلاحية ، ومحضر جنح تلا ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 30 شيكارة دقيق بلدى بقصد البيع فى السوق السوداء والتربح دون وجه حق .

وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الامنية بإستمرار تكثيف الحملات وتطبيق القانون علي الجميع و عدم التهاون مع المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .