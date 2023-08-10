محرز وفيرمينو يقودان هجوم الأهلي أمام الحزم في الدوري السعودي

استقر المدير الفني ماتياس على تشكيلة الأهلي الأساسية التي سيدفع بها في مباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين والتي سيخوضها ضد فريق الحزم يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لملاقاة الحزم يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في الجولة الأولى من دوري المحترفين، حيث يعلن الفريقين عن ضربة البداية للموسم الجديد.

وأكدت صحيفة الرياضية في تقرير لها اليوم أن مدرب الأهلي قرر الاعتماد على الثلاثي المخضرم رياض محرز و روبيرتو فيرمينو وماكسيمان في قيادة هجوم الفريق خلال المباراة.

وذكرت الصحيفة أن المدرب ماتياس ينتظر انضمام الإيفواري فرانك كيسيه والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز إلى التدريبات اليوم، للتأكد من مشاركتهما في القائمة الأساسية، أو وضعهما على دكة الاحتياط في لقاء الحزم.

موعد مباراة الأهلي والحزم والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الحزم يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي وستذاع عبر قناة SSC1 HD.