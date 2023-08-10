الخدمات البيطرية: قيمة التأمين على الماشية تبلغ 1% من قيمتها (فيديو)

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إنّ الصندوق جرى إنشاؤه منذ أكثر من 60 سنة، لكنه شهد في السنوات الثلاثة الأخيرة توعية عند الفلاحين بشكل كبير، بالتزامن والتنسيق مع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل مشروع البتلو.

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القروض والمنح ومشروع البتلو أثرت الإنتاج الحيواني في مصر

وأضاف “صابر” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: “لكي يحصل الفلاح على القرض يجب أن يقوم بالتأمين على ثروته الحيوانية”، مشيرًا إلى أن القروض والمنح ومشروع البتلو أثرت الإنتاج الحيواني في مصر بما لا يقل عن مليون رأس جرى التأمين عليها.

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن الفلاحين بدأوا في زيادة الثروة الحيوانية لديهم، من خلال قروض البنوك، لافتًا إلى أنه جرى تخفيض قيمة التأمين على الماشية من 1.5 % من قيمة الماشية إلى 1% فقط من قيمتها.

37 مرضًا يُجرى علاج الماشية منهم بشكل مجانا

ونوه إلى وجود 37 مرضًا يُجرى علاج الماشية منهم بشكل مجانا، إذا ما قام الفلاح بالتأمين على الماشية، كما يحصل على أعلاف محسنة من مصانع الصندوق، كما طرح الصندوق جرعات تلقيح صناعي للإناث التي تصل إلى مرحلة البلوغ، كما جرى تم طرح خدمات بيطرية بتخفيض 50% في الوحدات البيطرية.

