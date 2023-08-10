"الأكثر انتشارًا".. متحور كورونا الجديد يُثير القلق والصحة العالمية تُحذر

أثار متحور فرعي جديد من فيروس كورونا، يُعرف باسم "EG.5"، قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم، بعد أن أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

يواصل فيروس كورونا الانتشار عالميا، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة، وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، ومع ظهور المتحور الجديد لكورونا في جميع أنحاء المملكة المتحدة، شهدت بعض المناطق زيادة في حالات دخول المستشفيات خلال العطلة الصيفية.

وبعدما بات الأكثر انتشارا في عدة دول، حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل بشأن مدى خطورة المتحور الفرعي الجديد لـ"كوفيد -19"، مُحذرة من انتشاره بشكل كبير.

وجددت منظمة الصحة العالمية من دعواتها لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاحات، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية والتي منها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتهوية الغرف.

وعوض ذلك، يعتقد علماء الأوبئة أن السلوك البشري هو المحرك لهذا الارتفاع.

ويشيرون إلى أن سفر الناس صيفًا يؤدي إلى نقل الفيروسات إلى ضحايا جدد. كما أن المدارس ستبدأ قريبًا، ما يعني أن الواجبات المنزلية ليست الأمر الوحيد الذي سيحضره الأطفال إلى المنزل من فصولهم الدراسية.

أكثر متحورات كورونا انتشارًا

يعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم.

ويمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى أميركا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ولا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة.

وتشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن "EG.5 يخضع حاليا للمراقبة".

وقد يبدو EG.5 كأنه نكهة جديدة تمامًا للفيروس، لكنه ليس كذلك؛ إنه جزء من سلالة XBB المتحدرة من عائلة "أوميكرون".

وبالمقارنة مع XBB.1.9.2، فإن لديه طفرة إضافية في الموضِع 465.

وقد ظهرت هذه الطفرة في متحورات فيروس كورونا الأخرى من قبل. ولا يزال العلماء غير متأكدين من الحيل الجديدة التي يمكن للفيروس القيام بها.

وتوجد طفرة 465 في حوالي 35٪ من تسلسلات فيروس كورونا المُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم، ضمنًا طفرة أخرى تزداد انتشارًا في الشمال الشرقي، وهي FL.1.5.1.

ويذكر أن EG.5 لديه متحور خاص به، يُعرف باسم EG.5.1، وهو سريع الانتشار أيضًا.

الأكثر تنافسية وعدوانية

وقال عالم الفيروسات والباحث ستيوارت تورفيل أن متحور كورونا الجديد «EG.5» هو الأكثر تنافسية وعدوانية من نظرائه، فهو قادر على مقاومة الأجسام المضادة الناتجة عن الحصول على لقاحات.

وأبرز أنه "قادر بشكل أفضل على مواجهة الأجسام المضادة المنتجة عن طريق اللقاحات"، لكنها أضاف أن الاختلاف هو قليل مقارنة مع المتغيرات السابقة.

وجددت الصحة العالمية تحذيراتها من انتشار جائحة كورونا مرة أخرى، إذ إنّ الفيروس لا يزال يتطور وينتشر حول الالم ويؤثر على الأشخاص الأكثر ضعفًا، مضيفة أنّ «EG.5» هو متحور من سلالة أوميكرون، وفق ما نشر بموقع سكاي نيوز العربية.

كما أعرب المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أسفه لأن العديد من البلدان لم تبلغ منظمة الصحة العالمية ببيانات فيروس كورونا، مؤكدًا أن 11% فقط أبلغوا عن دخولهم المستشفى ودخول وحدة العناية المركزة بسبب الفيروس.

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، مع أكثر من 768 مليون حالة مؤكدة منذ ظهور الفيروس.

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