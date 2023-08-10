"التعاون الزراعي" تتابع صرف الأسمدة للمزارعين ومنظومة كارت الفلاح بالبحيرة

استقبل المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرةن اللجنة المكلفة من المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة ، بمتابعة أعمال مديرية الزراعة بالبحيرة ، وذلك بحضور المهندس محمد تركى مدير عام التعاون الزراعى بالبحيرة ، والمهندس عبد المنعم بخيت مدير إدارة المتابعة التعاونية ، والدكتور جمال شرنوبى سارى مدير إدارة التعاون بالإدارة العامة للتعاون الزراعى ،حيث تم مناقشة و متابعة منظومة حوكمة وصرف الأسمدة للمزارعين والشحن والتفريغ حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وضمان عدالة توزيع الأسمدة وفقا للمقننات السمادية المعتمدة من وزارة الزراعة.

جاء بناء على توجيهات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، وتعليمات الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة ، و المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة،بضرورة ضبط منظومة حوكمة نقل وتوزيع الأسمدة وتنفيذ إجراءات استلام الأسمدة بدون معوقات .

وبعد ان رحب بهم المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، استعرض العديد من الموضوعات التى تساهم فى الارتقاء بمستوى قطاع الزراعة بالبحيرة بالإضافة الى حل مشاكل المزارعين فورا ، مؤكدا على ان لجان المتابعة بالمديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعى والإدارات الزراعية والتعاونية تقوم بدورها على أكمل وجه فى وصول الأسمدة للمزارعين فى سهوله ويسر ، ونحن بدورنا ننفذ تعليمات معالى الوزير فى هذا الشأن لضمان توفير الأسمدة بالجمعيات الزراعية ، وضمان وصولها للمزارعين وذلك بالتعاون مع رؤساء وأعضاء الجمعيات المحليه والمشتركات والمركزيه .

كما تم مناقشة أهم الخطوات لتطوير العمل التعاوني طبقا لرؤية ومنهجية وزارة الزراعة ، من حيث طرح وتطبيق أفكار خارج الصندوق والتي يكون مردودها اقتصادي واجتماعي وبيئي وكذا تنشيط الدور الخدمي للجمعيات الزراعية وطرح عدد من الأفكار لتطبيقها في القريب العاجل تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والإنتاجية غير نمطية.

وكان قد اجتمع المهندس محمد تركى بلجنة الوزارة بالإدارة العامة للتعاون الزراعى للبحيرة ، وتم استعراض خطة الإدارة العامة للتعاون الزراعى وشرح مفصل لما تم وصوله على مدار العام وما تم صرفه للمزارعين والمتبقى حاليا بالجمعيات من أسمدة اليوريا والنترات والبرنامج الزمني لكل شهر على حده ، وقامت اللجنة بمراجعة بعض المستندات الخاصة ببرامج توزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية على مستوى محافظة البحيرة ، وكانت اللجنة مشكلة من المهندسة سحر فاروق عطية مدير إدارة وجه بحرى ، والمهندس عبد الله إبراهيم عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتوجيه ، والمهندس عامر إبراهيم النجار إدارة المتابعة التعاونية ، والمهندس عبد الفتاح صديق الشئون القانونية بإدارة التوجيه التعاونى ، والمهندس السيد على شاهين إدارة المتابعة الميدانية ، والمهندس محمد وجدى منير مدير الشئون المالية والإدارية ، والمهندس إيهاب السيد فهمى مدير ادارة الخضر والتسويق ، والمهندس محمد بدوى مدير ادارة المحاصيل الحقلية .

ثم قام مفتشي الإدارة المركزية للتعاون الزراعى ، بالمرور على العديد من الجمعيات الزراعية وتم المرور على جمعية نكلا العنب وجمعية كفر عوانه بايتاي البارود ، وجمعية افلاقه وجمعية الابعاديه بمركز دمنهور ، وجمعية البركة وجمعية الغابة بمركز أبو حمص ، بالإضافة إلى الجمعية المركزية بالبحيرة، لمتابعة منظومة الأسمدة والوقوف على مدى تنفيذ إجراءات استلام الأسمدة والتأكد من عدم وجود معوقات تعرقل العمل بالمنظومة وسلامة الإجراءات المتبعة ، حيث تم متابعة صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الصيفى الحالى ومنظومة كارت الفلاح مع مراجعة الدورة المستندية والسجلات بالجمعيات الزراعية .