متابعة سير العمل داخل «مجمع الخدمات الحكومية» بقري أبوالمطامير

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية افتتاح مجمعات الخدمات الحكومية بقري المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية في التعامل بصورة حضارية وسريعة، مشيرة إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وكافة الجهات المعنية بهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. .

متابعة العمل داخل المجتمعات الخدمية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير برئاسة اللواء محمد عيسي عمار بالمرور ومتابعة العمل داخل المجتمعات الخدمية بقري المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة بابوالمطامير ، وذلك بمرافقة الاستاذ حازم الزناتي رئيس قرية الصديق الجديدة الاستاذ جابر خلف - مسؤل مبادرة حياه كريمة

ويتكون مجمع الخدمات الحكومية من دور أرضي و دورين علويين ، الدور الأرضي عبارة عن مركز تكنولوجي يتكون من ١٥ شباك منهم شباك مخصص لذوى الهمم وكبار السن + شباك خزينة - غرفة المراقبة - غرفة it

وتقدم مجمعات الخدمات الحكومية. خدمات وطلبات ما بين تراخيص البناء بأنواعها وبيانات صلاحية ورفع إشغالات وإعلانات ودفع الأقساط والمديونيات، خدمات الشهر العقاري والتوثيق - خدمات مكاتب التموين - خدمات التضامن الاجتماعي - خدمات السجل المدني كما يضم الدور الأرضي مكتب مدير المركز وعدد 3 غرف فحص ومشرفين نظام ومشرف المنظومة وغرفة التحكم ودورات مياه وغرفة أوفيس.

وتشمل الأدوار العلوي مكاتب الإدارات الخلفية الشهر العقاري - التموين - الوحدة المحلية - البريد - التضامن الاجتماعي - السجل المدني

علما بأنه تم تزويد مجمع الخدمات بأحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، وكذا تطوير الأداء الحلول السريعة والفورية لشكواهم.

وأشار رئيس المدينة ان المجمعات الخدمية تحتوى على مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .

وأكد رئيس المدينة أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.