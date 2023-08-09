سيناء تشهد عبورًا جديدًا لخلق تنمية مستدامة وتوطين المصريين

قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، إن سيناء تمثل 3 أضعاف مساحة الدلتا وهى غنية بثرواتها المعدنية والسياحية والتاريخية، والتى كانت تعد ثروة مهدرة لعقود من الزمن، بسبب أيادى الشر وغياب التنمية عنها، ولكن اليوم تم خلق قيمة مضافة من سيناء عن طريق عبور جديد وهو عبور التنمية.

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سيناء تشهد عبورا جديدا لخلق تنمية مستدامة



وأضاف “البهواشى” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أن سيناء تشهد عبورا جديدا لخلق تنمية مستدامة وتوطين الشعب المصرى داخلها، وهى نقطة الارتكاز التى تغير محور التنمية، مؤكدا أنها تعد ثروة بشرية ومكانية للاقتصاد المصرى.

الاستثمار فى الداخل المحلى بسيناء

وأوضح أن ما نشهده اليوم من إنفاق حكومى بالاستثمار فى الداخل المحلى بسيناء هو تنمية شاملة، حيث تم تخصيص 700 مليار جنيه للمشروعات التنموية فى سيناء، وشكل الاستدامة هو المستهدف فيما يتم من مشروعات، حيث نشهد مشروعات صناعية وتنمية زراعية، وعبورا جديدا لمياه النيل ومحطات المعالجة الثلاثية، وتمهيد شبكات الطرق.