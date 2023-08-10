الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة: ملتقيات التوظيف تستهدف توفير فرص العمل اللائقة للشباب

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب "مشروع شباب للمستقبل" بمحافظة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق ٢٤ أغسطس 2023، بمركز شباب أبو قير، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على هامش فاعليات صيف شبابنا.

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الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حرفتك .. مهنتك" بالمنوفية

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الشباب والرياضة تُشارك في تنفيذ الملتقي الدولي للإستثمار الرياضي

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وتهدف تلك الملتقيات إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

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