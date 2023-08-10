حالة المرور بالطرق الرئيسة والفرعية بالبحيرة اليوم الخميس 10 اغسطس

تشهد الطرق الرئسية والفرعية بمراكز ومدن محافظة البحيرة ،في الساعات الاولي من نهار اليوم الخميس سيولة مرورية في كافة الميادين و المحاور .

يشهد طريق وادي النطرون /العلمين كثافة مرورية لتزايد اعداد المتجهين إلي الساحل الشمالي والعلمين ومطروح ، لقضاء بعض ايام الاجازات علي ساحل البحر المتوسط ، مع كثافة لجان المرور علي مسافات متقاربة للقضاء علي الزحام، والتدخل السريع لمنع الحوادث .

وفي الطريق الزراعي القاهرة /ااسكندرية ،بداية من التوفيقية وحتي كفر الدوار حدود محافظة الاسكندرية سيولة مرورية وانسياب حركة السيارات وسط تواجد رجال شرطة المرور.

ويتكرر نفس الامر في الطريق الصحراوي مع وجود رياح خفيفة محملة بالرمال التي تؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادة السيارات .