آخر استعدادات حفلي عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة بالعلمين (ِشاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري والقناة الأولى، اليوم الخميس تفاصيل حفلي عمر خيرت وبهاء سلطان وكارول سماحة بالعلمين.

اقرأ أيضا .. رضا البحراوي مفاجأة مهرجان العلمين 2023

مهرجان العلمين سيشهد الحفل الأهم للموسيقار عمر خيرت

وقال مراسل التليفزيون المصري من العلمين، إن مهرجان العلمين سيشهد الحفل الأهم للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة إلى حفل بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة.

وأضاف أن الاستعدادات الخاصة بالحفلات بدأت من ليلة أمس، معقبًا: “بدأ الناس يتوافدون استعدادا للحفل منذ ليلة أمس، والناس متحمسة جدا وتنتظر حفل الموسيقار عمر خيرت وحفل بهاء سلطان وكارول سماحة”.

تجهيز الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير من أجل تسهيل الحركة

وتابع: “يتم تجهيز الأماكن المحيطة بالمسرح الكبير من أجل تسهيل الحركة خروجا ودخولا لحفل الموسيقار عمر خيرت، وهناك توجيهات من منظمي الحفل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بان يلتزم الناس بالمسارات المحددة للحفل وحفل كارول سماحة وبهاء سلطان”.

وأكد أنه يتم تجهيز الكورنيش لأنه سيتضمن أماكن جلوس لمن لم يقوموا بحجز التذاكر، لافتًا إلى ان هناك حضور كبير جدا من المصريين والعرب.



