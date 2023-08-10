ربة منزل تحاول التخلص من حياتها بسبب خلافات عائلية في جرجا

استقبل مستشفى جرجا العام ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها سم فئران حال تواجدها بمنزل والدتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول "نجاة . ع . ع" 30 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول سم فئران وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "شادية . م . ع . ع" 56 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أنه أثناء تواجد نجلتها المذكوره طرفها بالمنزل تناولت سم فئران لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات عائلية ونفت وجود شبهة جنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .