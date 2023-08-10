فتح مجالات تعاون جديدة بين جامعتي القاهرة والملك فيصل

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بمكتبه، الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد.

وبحث رئيس جامعة القاهرة مع رئيس جامعة الملك فيصل سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق وأمين رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، في إطار التعاون الدولي بين جامعة القاهرة ورابطة الجامعات الإسلامية.

سبل التعاون بين جامعتي القاهرة والملك فيصل

رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة الملك فيصل

وتناول اللقاء، بحث سُبل التعاون المشترك بين جامعتي القاهرة والملك فيصل من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد اللقاء، حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي خاصة وأن جامعة القاهرة تمتلك مشروعًا كبيرًا لتجديد العلوم الدينية والخطاب الديني وتتمتع بمكانة دولية مرموقة وتظهر في مكانة متقدمة في التصنيفات الدولية.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في مصاف جامعات الجيل الرابع.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن علاقات الجامعة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب في خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة في أفريقيا.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.