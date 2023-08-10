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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسرع طريقة لعمل مهلبية بالشوكولاتة

مهلبية بالشوكولاتة
مهلبية بالشوكولاتة

الشوكولاتة من الحلويات المفضلة لدى الجميع، فدائمًا تكون هي الحل الأول عند الشعور بالرغبة في تناول السكريات، سواء خام أو تدخل في صناعة الحلويات الآخرى، ولذلك نقدم لك أسهل وصفة لعمل مهلبية بالشوكولاتة والاستمتاع بمذاقها اللذيذ.

 

مهلبية بالشوكولاتة

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

المقادير

- حليب : كوب

- سكر : نصف كوب

- نشاء الذرة : 3 ملاعق كبيرة

- الشوكولاتة : 8 قطع (داكنة وناعمة ومقطعة)

 

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طريقة التحضير

ضعي الحليب في قدر، وأضيفي إليه السكر والنشا، وذوبي جيداً باستمرار التحريك.

ضعي الخليط على نار متوسطة، واطهيه إلى أن يغلي ويصبح سميكاً.

ارفعي الخليط عن النار، وأضيفي إليه الشوكولاتة وقلبي إلى أن تذوب وتختلط جيداً.

اسكبي المهلبية في أكواب للتقديم، ثم اتركيها لتبرد قبل أن توضع في الثلاجة.

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