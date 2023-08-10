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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لعمل الحواوشي في المنزل

حواوشي
حواوشي

الحواوشي من الأكلات السهلة والسريعة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت، لذا نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

حواوشي

طريقة عمل الحواوشي

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الخبز الاسمر : 6 أرغفة

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- طماطم : 2 حبة

- بقدونس : كوب (مفروم)

- الشطة : حسب الرغبة

- الخل : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأخضر : 1 حبة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- الكمون : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

ضعي اللحم في وعاء، وأضيفي الخضراوات، والتوابل، والسكر، وقلبي وغطيه جيداً وأدخليه الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

أخرجي اللحم من الثلاجة، وحضري الخبز بفتحه فتحة جانبية وضعي داخله الحشو ووزعيه جيداً.

أعيدي إغلاق الخبز جيداً وادهنيه بالزبدة باستخدام فرشاة التوزيع.

لفي الحواوشي بورق الزبدة وأدخليه الفرن على درجة حرارة  180 مئوية ولمدة 20 دقيقة أو حتى يحمر الخبز.

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