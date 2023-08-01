محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الشمال الودية

أعلن المدرب الألماني يايسلة تشكيل الأهلي لمواجهة نادي الشمال القطري الودية، التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في رابع وديات الراقي بمعسكر النمسا.

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محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الشمال

ويتواجد رياض محرز في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة نادي الشمال القطري، ومعه في خط الهجوم الآن ماكسيمان وروبيرتو فيرمينيو في ثلاثي خط الهجوم.

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وفهد حمد وريان حامد وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: علي الأسمري وزياد الجهني.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وسان ماكسيمان ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي ضد الشمال القطري كل من محمد الربيعي ومناف أبو يابس وسميحان النابت وفهد الرشيدي وابراهيم الزبيدي وعبدالله المقرن ومراد خضري ومحمد المجحد وعبدالباسط هندي وعبدالله مسعود وحسن العلي وايمن فلاته.

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