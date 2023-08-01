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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الشمال الودية

الأهلي
الأهلي

أعلن المدرب الألماني يايسلة تشكيل الأهلي لمواجهة نادي الشمال القطري الودية، التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، في رابع وديات الراقي بمعسكر النمسا.

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محرز يقود تشكيل الأهلي لمواجهة الشمال

ويتواجد رياض محرز في تشكيل الأهلي الأساسي لمواجهة نادي الشمال القطري، ومعه في خط الهجوم الآن ماكسيمان وروبيرتو فيرمينيو في ثلاثي خط الهجوم.

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: علي مجرشي وفهد حمد وريان حامد وأزجان أليوسكي.

في خط الوسط: علي الأسمري وزياد الجهني.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز وسان ماكسيمان ورياض بودبوز.

في خط الهجوم: روبيرتو فيرمينيو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي ضد الشمال القطري كل من محمد الربيعي ومناف أبو يابس وسميحان النابت وفهد الرشيدي وابراهيم الزبيدي وعبدالله المقرن ومراد خضري ومحمد المجحد وعبدالباسط هندي وعبدالله مسعود وحسن العلي وايمن فلاته.

 

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