عبد الجليل: البطولة العربية كشفت تراجع أندية شمال إفريقيا

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك تراجع واضح لمستويات فرق شمال إفريقيا، والدليل تراجع أعداد المحترفين الذين يخرجون من الأندية العربية إلى أوروبا، وبعضهم يتجه للخليج أو مصر، والدليل وجود عدد كبير من لاعبي شمال إفريقيا داخل الدوري المصري.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فريق الشرطة العراقي اجتهد بشكل رائع في البطولة العربية، والزمالك لو كان يمتلك نفس العناصر التي كانت موجودة في 2020 كان سيفوز بالبطولة العربية بسهولة".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ومستواه الفني مميز في الفترة الأخيرة، ولا علاقة للنادي بتراجع مستوى باقى الفرق".

وأكمل: "هناك تدعيم قوي لعدد كبير من أندية الدوري المصري، والأهلي كان يواجه منافسة شرسة في بعض المباريات من جانب الفرق التي تمتلك عناصر مميزة".

وزاد: "الإثارة في الدوري المصري تكون دائما في مرحلة الهبوط، وعلى إدارات الأندية أن تطور من نفسها أولا، مع ضرورة ضم الصفقات الجيدة، والتعاقد مع مدربين مميزين، وأتوقع أن بيراميدز وفقا للتدعيمات سينافس مع الأهلي في الموسم القادم".