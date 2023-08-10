أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وأعرب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن سعادته بكثرة الأنشطة التي تم تنظيمها في مواقع فرع ثقافة المنيا.

وتهدف هذه الندوة إلى نشر التوعية الصحية المتنوعة في المناطق الريفية.

وقد قام قصر ثقافة المنيا بتنظيم ورشة فنون تشكيلية عن رسم على جرابات الموبايل بألوان الأكريليك، تم تدريب الفنانة يسرا مقلد على قسم الفنون التشكيلية في القصر.

ورشة فنون تشكيلية

فيما قام بيت ثقافة سمالوط بتنفيذ ورشة فنون تشكيلية عن الفواكه

ويواصل قصر ثقافة أبوقرقاص فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، متمثلة في إدارة أبوقرقاص التعليمية، ووحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.

وتشمل فعاليات الأسبوع محاضرة بعنوان "حماية المرأة من العنف الأسري" بالإضافة إلى عرض سينمائي.

تهدف هذه الأنشطة الثقافية والفنية إلى استثمار فترة الإجازة الصيفية في نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع، وتعزيز الأنشطة الفنية للشباب والأطفال، كما تسعى لتوفير خيارات ترفيهية وتعليمية متنوعة في المناطق الريفية

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا

ثقافة المنيا ترسم البسمة على شفاه الأطفال ضمن فعاليات ثقافتنا فى اجازتنا