أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف عمرو بسيوني، وتحت توجيهات وتعليمات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي في إقليم وسط الصعيد الثقافي، بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا، وبقيادة الدكتورة رانيا عليوة.

وعبّر محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، عن سروره الكبير بمواصلة فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" في قصر ثقافة أبوقرقاص بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، تحت إشراف حسام عمر، ومع وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان برئاسة الفت فتحي. واستضاف النشاط الأسبوعي في هذا الأسبوع٬ مدرسة الأوائل الخاصة٬ حيث تضمنت الفعاليات محاضرة تحت عنوان "حماية المرأة من العنف الأسري" قدمتها الأستاذة الفت فتحي، بالإضافة إلى عرض سينمائي قدمته إخلاص طه، واكتشاف المواهب مع الفنان أسامة طه.

وأقامت مريان ناجي من مكتبة قلوصنا الثقافية ورشة فنية بعنوان "قطرة ماء تساوي حياة"، وتمنحت الفرصة للحاضرين لتجربة صنع فن جديد.

من جهة أخرى، نظم قصر ثقافة المنيا، بمكتبة الطفل، ورشة عمل عن معلّقات الموزاييك باستخدام الفوم الملون، تحت إشراف هالة محمد وشيماء علي.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز الحياة الثقافية والفنية في المناطق الريفية وتقديم فرص التعلم والترفيه للمجتمع المحلي. وتعكس هذه الفعاليات التزام الهيئة بتعزيز المشاركة الثقافية والفنية في جميع أرجاء البلاد.

من المتوقع أن تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" طوال فصل الصيف بهدف تعزيز التواصل الثقافي والفني وتوفير فرص الاستمتاع بالفنون والثقافة للمواطنين في مناطق مختلفة من الوطن.

فرع ثقافة المنيا يحتضن انشطة وفعاليات ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة المنيا يحتضن انشطة وفعاليات ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة المنيا يحتضن انشطة وفعاليات ثقافتنا في إجازتنا

فرع ثقافة المنيا يحتضن انشطة وفعاليات ثقافتنا في إجازتنا