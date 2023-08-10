تصحيح مسار خط المياه أعلى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

أنهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، أعمال تصحيح مسار لخط مياه شرب بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بعد حدوث أضرار به، نتيجة أعمال التطهير وورد النيل.

حيث ورد بلاغ بانقطاع المياه عن مناطق الجرادات القراقرة، نمرة ٣، المشروع إسماعيل زيدان، البلبيسي ونمرة ٤، واستمر لمدة خمسة أيام.

وفور تلقي البلاغ، قام مجلس ومدينة القنطرة غرب بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي استجابت للبلاغ وتم تغيير الوصلة المتهالكة بطول ١٨٠ متر مع تصحيح مسارها.

وفي خلال تلك المدة كان يتم تغذية الأماكن الوارد ذكرها بعربات مياه شرب من قِبل مجلس المدينة.