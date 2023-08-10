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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تصحيح مسار خط المياه أعلى ترعة الإسماعيلية بالقنطرة غرب

خط مياة القنطرة غرب
خط مياة القنطرة غرب

 

أنهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، أعمال تصحيح مسار لخط مياه شرب بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بعد حدوث أضرار به، نتيجة أعمال التطهير وورد النيل.

حيث ورد بلاغ بانقطاع المياه عن مناطق الجرادات  القراقرة، نمرة ٣، المشروع إسماعيل زيدان، البلبيسي ونمرة ٤، واستمر لمدة خمسة أيام.

وفور تلقي البلاغ، قام مجلس ومدينة القنطرة غرب بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي استجابت للبلاغ وتم تغيير الوصلة المتهالكة بطول ١٨٠ متر مع تصحيح مسارها.  

وفي خلال تلك المدة كان يتم تغذية الأماكن الوارد ذكرها بعربات مياه شرب من قِبل مجلس المدينة.