ميمي عبد الرازق: مصطفى العش على أعتاب المصري

أكد ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق أن مصطفى العش بات قريبا من الانتقال للفريق البورسعيدي ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "باهر المحمدي لاعب جيد ومثل صفقة الشامي وباهر المحمدي في حاجة إلى صفقة باهر لانه لاعب قائد".

أضاف: " مصطفى العش على أعتاب الانتقال إلى المصري البورسعيدي".

وواصل: "¾ لاعبي الدوري المصري شبه بعض ولكن عاوزين ياخدوا خبرات فقط.

واختتم: "تم عرض عليا عدد كبير من اللاعبين لضمهم إلى الداخلية واللواء عثمان الدسوقي يتولى ذلك الملف، لما عرفت نظام دوري المحترفين وان في فريق هيصعد من الدرجة الثالثة للممتاز مباشرة (قعدت اضحك) ومعرفش مين صاحب الفكرة المضحكة دي".

ميمي عبد الرازق: كنت سأضع كأس الرابطة على "تربتي"

أكد ميمي عبد الرازق مدرب المصري السابق أنه لو كان حصل على كأس الرابطة لوضع الكأس على تربته.

قال ميمي عبد الرازق في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو كنت حصلت على كأس الرابطة كانوا هيحطوا الكأس على تربتي".

أضاف: "كنت عايز أفرح جمهور بورسعيد"، وواصل: "مكانش ليا ذنب في خسارة اللقب".