مبادئ التربية الإيجابية وخطورة زواج الأطفال ندوة بأسيوط

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بمركز ومدينة الفتح محافظة اسيوط ندوة في مدرسة أسيوط الجديدة للغات الرسمية بعنوان "مبادئ التربية الإيجابية وخطورة زواج الأطفال على الزيادة السكانية.

تمت مناقشة مواضيع هامة وحيوية خلال الندوة، حيث تم التركيز على مبادئ التربية الإيجابية وأهميتها في بناء شخصية الطفل، بالإضافة إلى خطورة زواج الأطفال وتأثيره على الزيادة السكانية.

تخللت الندوة تكريمات للشخصيات المشاركة والمساهمة في هذا العمل الرائع في مجال حماية الطفل.