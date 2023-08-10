أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة بأسيوط

وفقاً لتوجيهات محافظ أسيوط، لتدعيم دور الاستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية وتأثيرها السلبي على الطفل، نظمت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، بالتعاون مع منطقة الوعظ والإعلام الديني وإدارة أسيوط الصحية، ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان "التربية الإيجابية وخطورة زواج الأطفال على الزيادة السكانية".

أسباب وآثار المشكلة السكانية

تناولت الندوة أسباب وآثار المشكلة السكانية ومدى خطورتها على الطفل وذلك في ضوء استراتيجية الدولة في تنمية المجتمع. وتم التركيز على خطورة زواج الأطفال المبكر على الأم والطفلة معاً وضياع حقوقهم. كما تم تصحيح بعض المفاهيم الدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة وموقف الإسلام منها وموقف الإسلام من تنظيم النسل وحثه على الحفاظ على الأسرة وترابطها وتحقيق التكافل الاجتماعي لأفراد الأسرة.

تم مناقشة العديد من العادات والتقاليد الموروثة وعدم صحتها دينياً واجتماعياً، وعُرضت رؤى واقتراحات للتعامل مع تلك القضايا وتخفيف سلبياتها.

شهدت الندوة حضور العديد من النساء الريفيات من قرى المركز، اللاتي يمثلن قوة دافعة لتطبيق التغيير في المجتمع المحلي. وقد أثنى الحضور على هذه الندوة التوعوية وباركوا للمحافظة جهودها في تعزيز الوعي وحماية حقوق الأطفال في المنطقة.

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط

أسباب وآثار المشكلة السكانية في ندوة اجتماعية برئاسة مركز ومدينة اسيوط