اقرأ غدًا بالوفد.. "مدبولي" للمستثمرين: لا بيروقراطية بعد اليوم

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مدبولي" للمستثمرين: لا بيروقراطية بعد اليوم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

د. وجدي زين الدين يكتب: قبائل سيناء وطنية

اليوم إغلاق التسجيل بالمرحلة الأولى للتنسيق

بحث طرح شركات الخدمات الرياضية في البورصة

"السيسي" يستعرض نشاط "تحيا مصر" في تقديم الخدمات للمواطنين

تطبيق المرحلة الثالثة لاحتساب ضريبة الأجور

الجيش والشرطة والقبائل "إيد واحدة" في معركتي الإرهاب والتنمية

معارك طاحنة في اليوم 115 لحرب السودان

جيران "سفاح الهرم" يكشفون تفاصيل مثيرة لـ "الوفد"