ميسور الحال ويتعاطى حبوب هلوسة.. تفاصيل جديدة في مذبحة الهرم

لم تنضب دماء أراقها سفاح الهرم، بعدما ارتكب مجزرة في حق أسرته، إذ انهال عليهم بالطعن بسلاح أبيض في منطقة الرقبة، ويشعل النار في المنزل، في محاولة منه لإخفاء معالم جريمته.

مذبحة أسرية جديدة

انتقل "الوفد" إلى كفر غطاطي بالهرم محافظة الجيزة، وسائل الجيران، عن تفاصيل الجريمة البشعة التي شغلت الرأي العام في الساعات الأخيرة، وقال "محمد.ج" شاهد عيان، وشقيق صاحب المنزل، الذي وقعت في الجريمة، إن المذبحة الأسرية وقعت بين المغرب والعشاء، بينما كان التيار الكهرباء مفصول عن الكفر.

وتابع شاهد العيان : سمعنا صوت صراخ، يأتي من منزل أخي، وهرولنا إلى مصدر الإستغاثات، وجدنا عبد المولى بكري المستأجر، قد قتل أسرته وفر هرابًا.

المتهم ميسور الحال

وأوضح محمد، عبد المولى، تاجر خردة، وستأجر من أخي المنزل ومخزن بـ 1500 جنيه في الشهر، مما يدل أنه ميسور الحال.

شاهد عيان

القاتل يتعاطى حبوب الهلوسة

وأكمل، والدهم بعدما تأكد أنه ذبح جميع أسرته، فر هاربا بـ "تروسيكل"، وعن أسباب الجريمة، أشارة إلى أن المتهم بيتعاطى مخدرات منها "اباتريل" وحبوب هلوسة.

وتابع الجار والشاهد، جميع أهالي الكفر يشيد بأخلاق وسمعة الزوجة وبناتها، والكل يكن لهم كل احترام، ليلة قاسية عاشتها الأهالي، لم يعرف النوم طريقه لجفوننا.

أمرت النيابة العامة اليوم بحبس مُتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نٌسب إليه من قتله زوجته وابنته عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتله باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم، وذلك عقب إقراره تفصيلًا بارتكاب الجريمة في التحقيقات وتأكيد تحريات الشرطة ذلك.

مسرح الجريمة

وتلقت النيابة إخطارًا من الشرطة صباح أمس 8 من شهر أغسطس الجاري ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.

كما ناظرت النيابة العامة ما بجثمان الزوجة والطفلة المتوفيتين من إصابات، وأمرت بإجراء الصفة التشريحية لهما بيانًا لسبب وكيفية وفاتهما، وتتابع مع الطبيب المسئول عن حالة بقية الطفلات المُصابات تمهيدًا لسؤالهن ، وقد استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وجارّ استكمال التحقيقات.