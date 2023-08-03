أمين بدار الإفتاء: تدخين السجائر حرام وصرف 100 جنيه عليها يوميًا ظُلم

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة حول تدخين ابنها السجائر وأنها تريد أن تمنعها ولا تستطيع، فما حكم شرب السجائر شرعا؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن بداية المخدرات هو تدخين السجائر، منوهًا إلى أن خطرها كبير على الإنسان، وكثيرون أصيبوا بسرطان الرئة، ويوجد آلاف الضحايا بسبب السجائر.

رضا المزاج والكيف

ولفت إلى أن البيت اليوم يحتاج يوميًا إلى حوالي 100 جنيه لشراء السجائر التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي، وذلك إلا من أجل أن يرضي هواه وكيفه ومزاجه، على حد قوله، مؤكدًا أن تدخين السجائر حرام، وتهدم الصحة وتهلك العافية، وكل هذا سيحاسبك المدخن الله عليه، فبلادنا تحتاج إلى الشباب بعيد عن الصحة المدمرة

، واليوم نجد البيت يحتاج 100 جنيه فى اليوم وهو يشترى بها سجائر ليرضى هواه وكيفيه". وتابع: "السجائر حرام، تهدم الصحة وتهلك العافية، وكل هذا سيحاسب الله المدخن عليه، فالبلاد تحتاج إلى الشباب الذي يتمتع بالعافية وليس بالصحة المدمرة.