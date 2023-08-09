قريبًا.. مترو الأنفاق يغطى شمال الجيزة حتى «الدائرى»

تكثف وزارة النقل جهودها للانتهاء من التشطيبات النهائية لمحطات المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من أجل افتتاحها، وتضع «النقل» اللمسات النهائية من اجل افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل 15 محطة من العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، ثم جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

ويجرى العمل على قدم وساق فى الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3Bوالذى يمتد بطول 6٫6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هى محطة نفقية (السودان) و4 محطات علوية (إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائرى والتى سيتم ربطها مع مشروع أتوبيسات BRTالتى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى لتحقيق تبادل الخدمة بينهما) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

ويتم الآن تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة(3C) والذى يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات هى: 3محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل) ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

وكان قد تم التشغيل التجريبى للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو(3A ) بالركاب والتى تمتد من محطة العتبة وحتى محطة الكيت كات بطول 4كم والتى تشتمل على 4 محطـات نفقية هى (ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات).

ويعتبر الخط الثالث للمترو، أول شريان عرضى للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول حوالى 24 كم و19 محطة وجار تنفيذ باقى الخط الذى يعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائى (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائى الخفيف)، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول فى محطة ناصر ومع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل فى محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 65 فدانًا، ومجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطارا. كما أن الخط الثالث سينقل عند اكتماله 1.5 مليون راكب/ يوم.