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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يواجه منتخب إندونيسيا للكاراتيه .. وديًّا

كاراتيه النادي الاهلي
كاراتيه النادي الاهلي

استقبل النادي الأهلي استقبل بعثة منتخب إندونيسيا للكاراتيه بفرع النادي بمدينة نصر، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريق الكاراتيه ومنتخب إندونيسيا في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، والدكتور مراد عاصم رئيس جهاز الكاراتيه، اللذين قاما باستقبال بعثة منتخب إندونيسيا، في حضور السفير لطفي رؤوف سفير إندونيسيا في النادي الأهلي بفرع مدينة نصر.

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وحرص الدكتور مهند مجدي على الترحيب بسفير إندونيسيا في مصر، وبعثة المنتخب الإندونيسي للكاراتيه، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكافة المؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها.
وقال الدكتور مراد عاصم إن الأهلي دائمًا ما يستقبل زيارات من أندية ومنتخبات مختلفة في لعبة الكاراتيه؛ لتبادل الخبرات، لا سيما أن النادي الأهلي يعد من أكبر الأندية التي تضم لاعبين ولاعبات على مستوى متميز، وأيضًا من حيث عدد  المتوجين بالبطولات المختلفة في كافة المراحل.